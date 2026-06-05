Казахстанские борцы завоевали еще три медали на турнире в Монголии

Сборная Казахстана по борьбе в очередной день рейтингового турнира в Улан-Баторе (Монголия) завоевала три медали, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Все три награды являются бронзовыми.

В греко-римской борьбе Еркебулан Ардаков (до 63 килограммов) в схватке за бронзу оказался сильнее Хенуна Чхве из Южной Кореи.

Олжас Сырлыбай (до 130 кг) уверенно выиграл у Джогиндера Ратхи (Индия), став третьим.

У женщин Нилуфар Раимова (до 57 кг) одержала победу над Даниэль Сью Чинг Лим (Сингапур).

Свою схватку проиграла Марал Танирбергенова (до 50 кг).

При этом снялась с турнира Жамиля Бакбергенова (до 72 кг). Спортсменка должна была бороться за «бронзу». Однако, по информации пресс-службы Федерации, казахстанка получила повреждение.

Добавим, что днем ранее вторым стал Нурасыл Аманалы (до 97 кг).