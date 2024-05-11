Сербия отправила 1 млн евро гуманитарной помощи Казахстану

10 мая на счета казахстанского общественного фонда поступил 1 млн евро от Правительства Сербии для строительства домов в регионах, пострадавших от паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу фонда «Қазақстан халқына».

— В целом по состоянию на 10 мая 2024 года собрано 5,3 млрд тенге дополнительно к 10 млрд тенге, выделенным Фондом для строительства жилья, разрушенного стихией, — говорится в сообщении от пресс-службы.

Как ранее сообщалось, 6 мая 2024 года состоялся телефонный разговор лидеров двух государств — Касым-Жомарта Токаева и Александра Вучича. В ходе которго они обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая реализацию ранее достигнутых договоренностей и организацию визита Президента Казахстана в Белград во второй половине года.

Следует отметить, что Казахстан в 2014 году оказывал гуманитарную помощь Сербии из-за катастрофического наводнения, направив палатки, медикаменты и предметы первой необходимости.