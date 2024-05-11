РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:37, 11 Май 2024 | GMT +6

    Сербия отправила 1 млн евро гуманитарной помощи Казахстану

    Сербия отправила 1 млн евро гуманитарной помощи Казахстану
    Фото: freepik.com

    10 мая на счета казахстанского общественного фонда поступил 1 млн евро от Правительства Сербии для строительства домов в регионах, пострадавших от паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу фонда «Қазақстан халқына».

    — В целом по состоянию на 10 мая 2024 года собрано 5,3 млрд тенге дополнительно к 10 млрд тенге, выделенным Фондом для строительства жилья, разрушенного стихией, — говорится в сообщении от пресс-службы.

    Как ранее сообщалось, 6 мая 2024 года состоялся телефонный разговор лидеров двух государств — Касым-Жомарта Токаева и Александра Вучича. В ходе которго они обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая реализацию ранее достигнутых договоренностей и организацию визита Президента Казахстана в Белград во второй половине года.

    Следует отметить, что Казахстан в 2014 году оказывал гуманитарную помощь Сербии из-за катастрофического наводнения, направив палатки, медикаменты и предметы первой необходимости.

    Теги:
    Фонд «Қазақстан халқына» Казахстан Сербия Гуманитарная помощь Жилье Строительство Евро Паводки в Казахстане Мировые новости Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!