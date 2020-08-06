Сенсационная находка: на городище Культобе нашли уникальное сооружение – древнюю ханаку

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе археологических раскопок 2020 года на территории самой древней части города Туркестан городище Культобе ученые обнаружили уникальное сооружение – древнюю суфийскую обитель, называемую ханака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахского научно-исследовательского института культуры.

Сенсационную находку сделали ученые Казахского научно-исследовательского института культуры в рамках проекта «Реставрация исторических объектов городища Культобе», реализуемого при финансовой поддержке Eurasian Resources Group (ERG).

По мнению специалистов, культобинская ханака является уникальным памятником культовой и погребальной архитектуры, функционировавшей на протяжении нескольких столетий – с XV до XIX века. Ведь здесь «читаются» не только фрагменты всех помещений и ритуальных залов комплекса, но обнаружен склеп с захоронениями служителей дервишского ордена. Такие памятники практически не известны отечественной науке и относятся к категории малоисследованных вопросов, исключение составляют лишь две казахстанские ханаки из южноказахстанских городищ Отрар и Каялык. Последние по своим размерам и масштабам значительно уступают культобинскому аналогу.

«Ханака, обнаруженная на Культобе, - действительно одно из интереснейших сооружений древности, относящееся напрямую к ордену Ясави, о чем говорят неоспоримые факты: расположение в непосредственной близости от мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави (буквально в 300 метрах) и ориентация захороненных в склепе головой на север, т.е. в сторону мавзолея. Всем известно, что главным отличием суфизма от ортодоксального ислама является культ святых могил, о котором отмечено в трудах известных ученых, таких как И. Гольдциер, В. Басилов, И. Стасевич и многие другие. Именно культ святых могил предопределил существование многочисленных среднеазиатских и восточных ханака в целом, в местах, где похоронен либо основатель общины или просто особо почитаемый член суфийского ордена. И таких примеров по Средней Азии достаточно много. При этом в культе святых четко прослеживаются остатки доисламских верований древних насельников Казахстана, восходящие к античному культу старейшины или основателя рода», - отметил научный руководитель проекта Андрей Хазбулатов, доктор философии, ассоциированный профессор, заслуженный деятель Казахстана.

«Строительство таких заведений, наряду с мечетями и медресе, считалось богоугодным делом. Они строились часто по повелению верховных правителей или их наместников. Как правило, они строились в городах и вдоль дорог во всех мусульманских странах. Ханака на городище Культобе представляет собой комплекс из 10 помещений с отопительными печами и небольшими тандырами. В юго-восточной части строения расположен мавзолей прямоугольной формы с подпольным склепом, в котором обнаружено 7 захоронений. Мавзолей прямоугольной формы (8х11 м). Все погребенные уложены вдоль с ориентацией в сторону мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави, что доказывает гипотезу о принадлежности ханаки к ясавийскому ордену.

С южной, северной и восточной сторон от мавзолея ханаки расчищены обходные галереи прямоугольной формы, часть стен изготовлена из сырцового кирпича, а часть - из жженого кирпича и крупной речной гальки. К западу от мавзолея вдоль длинной меридиональной стены расположены 8 келий худжр (келья, маленькая комната), вытянутых в одну линию с юга на север со входом с западной стороны. В северно-западной части объекта наземные конструкции не фиксируются, видимо, здесь располагалась крытая терраса - айван, используемая для хозяйственных нужд и коллективных ритуалов», - поясняет археолог Ерлан Казизов.

«Подобная категория зданий, несомненно, связана с дервишскими орденами суфиев, получившими в средние века широкое распространение. Их называют ханака (рибаты) и текия (завия). По мнению специалистов, термины ханака и рибат применялись на всем Востоке, текия или текке - в Малой Азии, а завия - в Магрибе. Таким образом, члены общины суфиев жили в специально отведенных зданиях и совершали совместные обряды и мистические радения. В состав помещений большинства ханак, наряду с худжрами – жилыми комнатами для членов общины, обязательно входил большой зал для коллективных ритуалов», - отмечает археолог и этнограф, ведущий научный сотрудник проекта Айсулу Ержигитова.

«Данная ханака обязательно станет, наряду с крестообразным храмом кангюйской эпохи I-II веков, «жемчужиной» будущего археологического парка под открытым небом «Городище Культобе», научную концепцию которого и разрабатывает наш институт. Уникальность этого здания, состоит не только в архитектурной концепции или решении целого суфийского комплекса, но и позволит раскрыть многие аспекты жизни и деятельности представителей ясавийского ордена», - подытоживает культуролог, главный научный сотрудник проекта Жанерке Шайгозова.

Дальнейшее исследование найденного нумизматического материала, а также изучение антропологами и генетиками костных останков человеческих индивидов позволит узнать новую информацию и открыть еще одну «белую страницу» в истории Казахстана, надеются ученые.

Описание артефактов, найденных в ханаке, и другие детали проекта можно узнать на официальном сайте археологического парка «Городище Культобе» «kultobe.com» и публикациях института в социальных сетях Facebook (@kultobe) и Instagram (@kultobe_).