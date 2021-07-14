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Сено отправили туркестанцы пострадавшим от засухи хозяйствам в Мангыстау

Автор:  
Арайлым Мұрат
14 Июля 2021, 16:00
Сено отправили туркестанцы пострадавшим от засухи хозяйствам в Мангыстау

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Хозяйствам в Мангыстауской области, пострадавшим от засухи, ранее один вагон сена отгрузили мактааральцы, жители Жетысайского района отправили 74 тонн сена. На этот раз протянуть руку пострадавшим хозяйства решили шардаринцы и жители Казыгуртского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители сельского округа К. Турысбекова Шардарийнского района пострадавшим от засухи хозяйствам отправили 100 стогов сена. Свой вклад в благое дело внесли жители поселка под руководством С. Абдираманова, джаммаат мечети, также члены благотворительного фонда «Шагалалы Шардара».

По словам жильцов Шардаринского района, они собрали много стогов сена. Планируется их тоже отправить в будущем. Активные граждане Казыгуртского района решили поддержать начинание Курмета Талапказы, который отозвался помочь.

В свою очередь, крестьянские хозяйства села Майлыошак и жители в качестве помощи отправили в Кызылординскую область люцерну, сено, солому.

Таким образом крестьяне Туркестанской области стараются всячески помочь пострадавшим хозяйствам от засухи.


Кызылординская область   Туркестанская область   Благотворительность   Сельское хозяйство   Мангистауская область   Засуха  
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