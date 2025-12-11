Сенаторы-демократы выступили против выпуска долларовых монет с изображением Трампа

Как пишет FOX Business, сенатор Джефф Меркли от штата Орегон и Кэтрин Кортес Масто от штата Невада намерены представить законопроект, получивший название «Закон о борьбе с коррупцией», запрещающий федеральному правительству чеканить валюту, которая имеет «изображение живого или действующего президента».

Монета с изображением Трампа планировалась к чеканке в честь празднования 250-летия со дня основания Америки.

Окончательный дизайн монеты номиналом 1 доллар еще не выбран. На черновом изображении Трамп стоит перед американским флагом с поднятым кулаком. Оно напоминает широко распространенную фотографию, на которой Трамп реагирует на ранение в ухо во время покушения в прошлом году в Пенсильвании, когда агенты Секретной службы уводили его со сцены.

Министерство финансов имеет законное право чеканить $1 коллекционные монеты.

Фото: ngccoin.com

По данным Монетного двора, самой продаваемой памятной монетой всех времен была монета «Статуя Свободы» 1986 года, тираж которой составил почти 15,5 млн штук.

Ранее сообщалось, что США прекращают чеканку монеты номиналом 1 цент.