США прекращают чеканку пенни

Теперь Монетный двор США будет выпускать только коллекционные монеты «в ограниченном количестве», которые не будут являться платежным средством.

Казначей США Брэндон Бич сообщил, что последний пенни, отчеканенный на Монетном дворе США в Филадельфии, будет продан с аукциона.

По оценкам Американской ассоциации банкиров, в обращении все еще находится около 250 млрд пенни.

Первый пенни, официально известный как цент, был отчеканен в 1787 году с изображением солнечных часов Бенджамина Франклина.

Монетный двор США начал производство медных пенни в 1793 году, через год после того, как Конгресс принял Закон о чеканке монет. На монетах была изображена женщина, символизирующая свободу.

В 1857 году была выпущена монета с изображением летящего орла на одной стороне и венком на другой. Она состояла на 88% из меди и на 12% из никеля.

Затем, в 1859 году, пенни снова обновили, на этот раз добавив на одну сторону изображение «Индейской головы».

Только в 1909 году на монете в один цент появился знакомый портрет президента Авраама Линкольна в профиль, приуроченный к его 100-летнему юбилею.

Монетный двор заявил, что прекращение производства пенни позволит налогоплательщикам экономить около 56 млн долларов в год, а находящиеся в обращении пенни будут оставаться законным платежным средством в США.

Ранее сообщалось, что еще в феврале президент Дональд Трамп заявил, что с финансовой точки зрения нет смысла продолжать выпускать центы, поскольку затраты на их изготовление более 2 центов.