Сенатор требует запретить опасную рекламу в соцсетях в Казахстане

Депутат отметил, что сегодня соцсети стали не только площадкой для обмена информацией, но и мощным инструментом влияющим на сознание общества.

— В последнее время пугает не только количество рекламы, выставляемой в соцсети, но и ее агрессивный характер, особенно реклама, которую распространяют через блогеров, инфлюенсеров, известных деятелей искусства и спорта напрямую влияет на решение граждан, потребительский выбор и даже на их здоровье. А результате в последнее время значительно увеличилось количество граждан, обманутых финансовыми пирамидами и купивших некачественную и фальсифицированную продукцию, вложивших средства в незаконные инвестиционные проекты и потерявшие их, — заявил Геннадий Шиповских.

При этом, по его словам, всю ответственность несут простые люди, в то время как рекламодатели и блогеры получают доход.

Кроме того, сенатор обратил внимание на опасный контент: рекламу наркотиков, проституции, онлайн-казино, порнографические материалы, а также продвижение медицинских и урологических препаратов лицами без соответствующего образования.

В этой связи, Г. Шиповских предложил:

достичь совместно с Meta, TikTok и другими платформами конкретных соглашений по недопущению распространения запрещенной, недопустимой и общественно опасной рекламы на территории Казахстана посредством алгоритмов;

внесение в социальных сетях конкретных механизмов контроля автоматически выявляющих, оперативно блокирующих распространение рекламы, появляющейся вне воли человека: наркотиков, проституции, онлайн-казино, порнографического характера;

ограничение рекламы продукции лицам, не имеющим медицинского образования, оказывающих непосредственное влияние на здоровье человека, а в случае причинения вреда здоровью граждан, вследствие такой рекламы предусмотреть ответственность в отношении лица, рекламирующего данную продукцию.

Ранее депутат Мажилиса Екатерина Смышляева заявила о необходимости пересмотра подходов к использованию цифровых платформ и мессенджеров в Казахстане.