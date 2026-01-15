РУ
    Сенатор требует запретить опасную рекламу в соцсетях в Казахстане

    Сенатор Геннадий Шиповских в своем депутатском запросе выступил с инициативой по ужесточению контроля за рекламой в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ШИПОВСКИХ Геннадий Геннадиевич
    Фото: senate.parlam.kz

    Депутат отметил, что сегодня соцсети стали не только площадкой для обмена информацией, но и мощным инструментом влияющим на сознание общества.

    — В последнее время пугает не только количество рекламы, выставляемой в соцсети, но и ее агрессивный характер, особенно реклама, которую распространяют через блогеров, инфлюенсеров, известных деятелей искусства и спорта напрямую влияет на решение граждан, потребительский выбор и даже на их здоровье. А результате в последнее время значительно увеличилось количество граждан, обманутых финансовыми пирамидами и купивших некачественную и фальсифицированную продукцию, вложивших средства в незаконные инвестиционные проекты и потерявшие их, — заявил Геннадий Шиповских.

    При этом, по его словам, всю ответственность несут простые люди, в то время как рекламодатели и блогеры получают доход.

    Кроме того, сенатор обратил внимание на опасный контент: рекламу наркотиков, проституции, онлайн-казино, порнографические материалы, а также продвижение медицинских и урологических препаратов лицами без соответствующего образования.

    В этой связи, Г. Шиповских предложил:

    • достичь совместно с Meta, TikTok и другими платформами конкретных соглашений по недопущению распространения запрещенной, недопустимой и общественно опасной рекламы на территории Казахстана посредством алгоритмов;
    • внесение в социальных сетях конкретных механизмов контроля автоматически выявляющих, оперативно блокирующих распространение рекламы, появляющейся вне воли человека: наркотиков, проституции, онлайн-казино, порнографического характера;
    • ограничение рекламы продукции лицам, не имеющим медицинского образования, оказывающих непосредственное влияние на здоровье человека, а в случае причинения вреда здоровью граждан, вследствие такой рекламы предусмотреть ответственность в отношении лица, рекламирующего данную продукцию.

    Ранее депутат Мажилиса Екатерина Смышляева заявила о необходимости пересмотра подходов к использованию цифровых платформ и мессенджеров в Казахстане.

