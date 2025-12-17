Депутат предложила изменить правила работы мессенджеров в Казахстане

Озвучивая свой депутатский запрос, Смышляева отметила, что цифровые технологии стремительно проникают в повседневную жизнь, что подтверждается высокой вовлеченностью граждан: в 2025 году число интернет-абонентов в Казахстане достигло 19,2 млн человек, уровень обеспеченности смартфонами приблизился к 100%, а количество пользователей социальных сетей составило порядка 16 млн человек, увеличившись за год на 11,2%.

Крупнейшие маркетплейсы обрабатывают до 5 млн запросов в месяц, расширяется перечень онлайн-услуг на eGov, а мессенджеры стали ключевой инфраструктурой повседневного общения.

— Звонки менеджеров банка, push-уведомления, образовательный контент в соцсетях, блоги врачей, маркетинг и продажи — цифровая коммуникация уже повсюду. Особый жанр этого общения групповые чаты. Школьный чат заменил двор, родительский почти отменил собрания, а домовые чаты стали центрами локальной демократии. Служебная переписка перешла в мессенджеры, а семейным группам мы доверяем самое сокровенное, — отметила депутат.

Несмотря на наличие правового регулирования в сфере кибербезопасности, по ее словам, значительная часть цифровых платформ и мессенджеров, используемых на территории РК, являются иностранными и не исполняет требования национального законодательства.

— Это создает риски утраты контроля над персональными данными граждан, ограничения возможностей правовой защиты пользователей, зависимости публичных и социально-значимых процессов от иностранных цифровых юрисдикций, а также формирования неравных условий конкуренции для законопослушных цифровых решений, — заявила Смышляева.

При этом, она отметила, что в РК уже сформированы отечественные цифровые продукты, способные выполнять публичные функции с соблюдением требований национального законодательства. К таким решениям, например, относятся локализованный в стране мессенджер Aitu, сервисы экосистемы электронного правительства, системы документооборота, бухучета, а также иные продукты, включенные в реестр доверенных цифровых объектов. Однако государственный спрос на такие решения до сих пор не реализован.

— Предпочтения в госзакупках продолжают отдаваться непроверенным продуктам, реестр игнорируется, вплоть до разработки техспецификаций под конкретных иностранных вендоров. С таким подходом использование недоверенных сервисов при исполнении публичных и государственных функций остается высоким, — сказала депутат.

В связи с этим, она считает необходимым:

рассматривать цифровые платформы и мессенджеры массовой коммуникации как субъектов публичного интереса;

обеспечить реальный приоритет решений из реестра доверенных цифровых объектов для государственного и квазигосударственного сектора;

исключить ориентацию государственных закупок на отдельные зарубежные продукты за счет усиления контроля за техническими спецификациями и доработки классификатора реестра;

ввести экономические и управленческие стимулы использования законопослушных цифровых платформ и мессенджеров;

рассмотреть рекомендательную предустановку отечественных цифровых сервисов и их продвижение в цифровых экосистемах и магазинах приложений;

обеспечить равное применение требований законодательства о кибербезопасности и защите персональных данных ко всем участникам рынка.

Напомним, ранее Мажилис во втором чтении принял новый Цифровой кодекс и сопутствующие ему поправки.