Сенатор предложил уточнить принципы мирной внешней политики в Конституции

Депутат отметил, что Республика Казахстан уважает основные принципы и нормы международного права, проводит политику сотрудничества и добрососедства, уважает равенство государств, не вмешивается во внутренние дела других стран, стремится мирным путем разрешать международные споры и воздерживается от первичного применения вооруженной силы.

При этом, по его словам, с учетом нынешней геополитической ситуации указанная норма требует дополнительного уточнения.

— В целом политика мирного сотрудничества и политика мира базируется на ряде фундаментальных принципов. К ним относятся неприменение силы, мирное разрешение международных споров, суверенное равенство государств и другие общепризнанные принципы. А в действующей Конституции указан только принцип воздержания от первичного применения вооруженной силы, — сказал Бекназаров.

Сенатор считает, что данную норму в Конституции следует расширенно конкретизировать.