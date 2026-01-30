Сенатор предложил уточнить принципы мирной внешней политики в Конституции
На пятом заседании Комиссии по конституционной реформе сенатор Нурлан Бекназаров остановился на норме проекта Конституции, касающейся внешней политики страны, передает корреспондент агентства Kazinform.
Депутат отметил, что Республика Казахстан уважает основные принципы и нормы международного права, проводит политику сотрудничества и добрососедства, уважает равенство государств, не вмешивается во внутренние дела других стран, стремится мирным путем разрешать международные споры и воздерживается от первичного применения вооруженной силы.
При этом, по его словам, с учетом нынешней геополитической ситуации указанная норма требует дополнительного уточнения.
— В целом политика мирного сотрудничества и политика мира базируется на ряде фундаментальных принципов. К ним относятся неприменение силы, мирное разрешение международных споров, суверенное равенство государств и другие общепризнанные принципы. А в действующей Конституции указан только принцип воздержания от первичного применения вооруженной силы, — сказал Бекназаров.
Сенатор считает, что данную норму в Конституции следует расширенно конкретизировать.