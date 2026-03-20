РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:20, 20 Март 2026 | GMT +5

    Сенатор объяснил введение оплаты за штрафстоянку в Астане

    В Астане планируют ввести оплату за содержание автомобилей на штрафстоянке. Депутат Сената Марат Кожаев прокомментировал данное решение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На штрафстоянке в Алматинской области
    Фото: Виктор Сухоруков/аstana.gov.kz

    По словам депутата Сената Кожаева, местные исполнительные органы вправе принять такое решение.

    — Это решение местных исполнительных органов. Они имеют на это право. Скорее всего, они несут какие-то расходы на содержание, хранение и охрану автомобилей нарушителей. Поэтому я считаю, что это их право, — сказал он в кулуарах Правительства.

    О планах внедрить оплату за эвакуацию и хранение автомобилей ранее сообщил руководитель столичного управления транспорта Асхат Карагойшин на заседании маслихата. Новый подход планируют внедрить уже с 23 марта 2026 года. 

    Также мы писали о том, что в Казахстане обновили правила обязательного технического осмотра транспортных средств.

    Теги:
    Штрафы Астана Водители Депутаты Авто
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают