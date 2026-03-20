Сенатор объяснил введение оплаты за штрафстоянку в Астане

По словам депутата Сената Кожаева, местные исполнительные органы вправе принять такое решение.

— Это решение местных исполнительных органов. Они имеют на это право. Скорее всего, они несут какие-то расходы на содержание, хранение и охрану автомобилей нарушителей. Поэтому я считаю, что это их право, — сказал он в кулуарах Правительства.

О планах внедрить оплату за эвакуацию и хранение автомобилей ранее сообщил руководитель столичного управления транспорта Асхат Карагойшин на заседании маслихата. Новый подход планируют внедрить уже с 23 марта 2026 года.

