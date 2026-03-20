Сенатор объяснил введение оплаты за штрафстоянку в Астане
В Астане планируют ввести оплату за содержание автомобилей на штрафстоянке. Депутат Сената Марат Кожаев прокомментировал данное решение, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам депутата Сената Кожаева, местные исполнительные органы вправе принять такое решение.
— Это решение местных исполнительных органов. Они имеют на это право. Скорее всего, они несут какие-то расходы на содержание, хранение и охрану автомобилей нарушителей. Поэтому я считаю, что это их право, — сказал он в кулуарах Правительства.
О планах внедрить оплату за эвакуацию и хранение автомобилей ранее сообщил руководитель столичного управления транспорта Асхат Карагойшин на заседании маслихата. Новый подход планируют внедрить уже с 23 марта 2026 года.
Также мы писали о том, что в Казахстане обновили правила обязательного технического осмотра транспортных средств.