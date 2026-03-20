Правила обязательного техосмотра авто изменили в Казахстане
Министр транспорта Республики Казахстан приказом от 16 марта 2026 года внес изменения в Правила организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, передает корреспондент агентства Kazinform.
В частности, документ дополнен нормой, согласно которой оператор единой информационной системы (ЕИС) предоставляет услуги операторам технического осмотра на основании заключенного договора.
Также закреплено, что оператор ЕИС обеспечивает функционирование системы с возможностью:
- автоматического отказа в формировании и выдаче диагностической карты при отсутствии достоверных сведений о транспортном средстве;
- автоматического выявления фактов оформления фиктивных диагностических карт.
Кроме того, установлены основания для ограничения предоставления услуг ЕИС. Так, оператору технического осмотра может быть отказано в доступе к системе при выявлении нарушений требований Правил, в том числе:
- непредставления сведений в ЕИС;
- неуведомления либо несвоевременного уведомления (в течение 10 рабочих дней) об изменении местонахождения центра техосмотра;
- отсутствия на информационном стенде графика проведения техосмотра;
- оформления диагностической карты, не соответствующей утвержденной форме.
После устранения нарушений оператор технического осмотра обязан направить в адрес оператора ЕИС подтверждающие материалы. Доступ к системе будет восстановлен после проверки и подтверждения устранения нарушений.
Приказ вводится в действие с 29 марта 2026 года.
Напомним, в ряде регионов Казахстана с 23 марта по 1 мая вводятся временные ограничения движения для тяжеловесных грузовых автомобилей.