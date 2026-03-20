Правила обязательного техосмотра авто изменили в Казахстане

В частности, документ дополнен нормой, согласно которой оператор единой информационной системы (ЕИС) предоставляет услуги операторам технического осмотра на основании заключенного договора.

Также закреплено, что оператор ЕИС обеспечивает функционирование системы с возможностью:

автоматического отказа в формировании и выдаче диагностической карты при отсутствии достоверных сведений о транспортном средстве;

автоматического выявления фактов оформления фиктивных диагностических карт.

Кроме того, установлены основания для ограничения предоставления услуг ЕИС. Так, оператору технического осмотра может быть отказано в доступе к системе при выявлении нарушений требований Правил, в том числе:

непредставления сведений в ЕИС;

неуведомления либо несвоевременного уведомления (в течение 10 рабочих дней) об изменении местонахождения центра техосмотра;

отсутствия на информационном стенде графика проведения техосмотра;

оформления диагностической карты, не соответствующей утвержденной форме.

После устранения нарушений оператор технического осмотра обязан направить в адрес оператора ЕИС подтверждающие материалы. Доступ к системе будет восстановлен после проверки и подтверждения устранения нарушений.

Приказ вводится в действие с 29 марта 2026 года.

Напомним, в ряде регионов Казахстана с 23 марта по 1 мая вводятся временные ограничения движения для тяжеловесных грузовых автомобилей.