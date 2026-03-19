телерадиокомплекс президента РК
    14:18, 19 Март 2026 | GMT +5

    Грузовикам до мая ограничат движение по трассам в регионах Казахстана

    В ряде регионов Казахстана с 23 марта по 1 мая вводятся временные ограничения движения для тяжеловесных грузовых автомобилей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Меры принимаются ежегодно, в период весенней распутицы дорожное основание становится наиболее уязвимым. Ограничения направлены на предотвращение разрушения дорожного покрытия.

    С 23 марта ограничения будут действовать на автомобильных дорогах Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей и области Абай. Они распространяются на грузовые автомобили с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн и продлятся до 1 мая.

    В то же время аналогичные ограничения в ряде южных и западных регионов страны уже введены и будут действовать до 1 апреля. Они действуют в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областях, а также в областях Жетысу и Улытау.

    При этом ограничения не распространяются на международные перевозки, пассажирский транспорт, а также на перевозку продуктов питания, лекарственных средств и грузов, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Эти меры ежегодно принимаются для сохранения состояния автодорог в период сезонного переувлажнения дорожного полотна.

    Ранее министр транспорта Казахстана 28 февраля 2026 года утвердил изменения в Правилах перевозки грузов автомобильным транспортом.

    Динара Жусупбекова
