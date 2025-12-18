Сенат утвердил миллиардера Айзекмана на пост главы NASA
Сенат США утвердил кандидатуру предпринимателя и миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя NASA, передает Kazinform со ссылкой на BBC.
Его поддержали 67 сенаторов, против высказались 30.
Айзекман станет первым руководителем агентства без политического опыта. Он известен как пилот-энтузиаст и первый непрофессиональный астронавт, совершивший выход в открытый космос. По оценке Forbes, его состояние составляет около 1,2 млрд долларов, заработанных на платежной компании, а также на бизнесе, связанном с обучением пилотов и управлением частным авиапарком.
Айзекмана связывают профессиональные контакты со SpaceX, однако он подчеркивает, что поддерживает курс на развитие лунных программ и освоение ресурсов спутника. Эта позиция расходится с мнением Илона Маска, который выступает за приоритетное освоение Марса.
Ранее обязанности главы NASA исполнял министр транспорта Шон Даффи.
Дональд Трамп отозвал кандидатуру Айзекмана в мае, объяснив это необходимостью дополнительной проверки связей, однако позднее Трамп вновь выдвинул миллиардера Айзекмана кандидатом на пост главы NASA.