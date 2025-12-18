РУ
    05:56, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сенат утвердил миллиардера Айзекмана на пост главы NASA

    Сенат США утвердил кандидатуру предпринимателя и миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя NASA, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

    Фото: ТАСС

    Его поддержали 67 сенаторов, против высказались 30.

    Айзекман станет первым руководителем агентства без политического опыта. Он известен как пилот-энтузиаст и первый непрофессиональный астронавт, совершивший выход в открытый космос. По оценке Forbes, его состояние составляет около 1,2 млрд долларов, заработанных на платежной компании, а также на бизнесе, связанном с обучением пилотов и управлением частным авиапарком.

    Айзекмана связывают профессиональные контакты со SpaceX, однако он подчеркивает, что поддерживает курс на развитие лунных программ и освоение ресурсов спутника. Эта позиция расходится с мнением Илона Маска, который выступает за приоритетное освоение Марса.

    Ранее обязанности главы NASA исполнял министр транспорта Шон Даффи.

    Дональд Трамп отозвал кандидатуру Айзекмана в мае, объяснив это необходимостью дополнительной проверки связей, однако позднее Трамп вновь выдвинул миллиардера Айзекмана кандидатом на пост главы NASA. 

     

    Диана Калманбаева
    Автор
