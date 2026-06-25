Сенат ратифицировал соглашение Казахстана и Узбекистана о совместном управлении водными ресурсами

Сенат на пленарном заседании одобрил Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов», передает корреспондент Kazinform.

Значительная часть водных ресурсов Казахстана формируется за счет трансграничных рек. Поэтому эффективное использование трансграничных водных объектов и развитие водной дипломатии на основе взаимного доверия и равноправного партнерства с соседними государствами остаются одними из приоритетных направлений государственной политики.

Как отметил сенатор Али Бектаев, Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам водной безопасности и рационального использования водных ресурсов. В этих целях между правительствами Казахстана и Узбекистана было подписано соглашение о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов.

По его словам, основная цель документа заключается в формировании устойчивых и эффективных механизмов управления трансграничными водными ресурсами, обеспечении безопасной эксплуатации межгосударственных водохозяйственных объектов, а также справедливом и рациональном распределении водных ресурсов. Особое значение соглашение имеет для южных регионов Казахстана.

Сенатор подчеркнул, что социально-экономическое развитие Туркестанской и Кызылординской областей, а также других территорий бассейна Сырдарьи напрямую зависит от достаточного объема водных ресурсов. От гидрологического режима реки зависят стабильность сельскохозяйственного производства, экономическое положение фермеров и развитие региона в целом.

По словам Али Бектаева, благодаря сложившемуся в последние годы конструктивному диалогу между Казахстаном и Узбекистаном вопросы распределения воды в вегетационный период, согласования режимов работы водохранилищ и обеспечения стабильных поставок воды решаются на системной основе.

В настоящее время ситуация в Арало-Сырдарьинском бассейне остается стабильной. Наполняемость Шардаринского водохранилища составляет 90%. С учетом текущей гидрологической обстановки для Кызылординской области утвержден лимит водопользования в объеме 3,2 млрд кубометров, для Туркестанской области — 3,8 млрд кубометров.

В рамках соглашения будет создана Межправительственная комиссия Казахстана и Узбекистана, которая займется вопросами управления водными ресурсами, эксплуатации межгосударственных гидротехнических сооружений и обеспечения их безопасности.

Ожидается, что реализация документа позволит снизить риски дефицита воды, предотвратить возможные споры, укрепить региональную стабильность и вывести стратегическое партнерство между Казахстаном и Узбекистаном на новый уровень.

Ранее в Бишкеке Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан обсудили водно-энергетическое сотрудничество.