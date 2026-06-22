Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан обсудили водно-энергетическое сотрудничество

В Бишкеке состоялась рабочая встреча представителей энергетических и водохозяйственных ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По данным министерства энергетики КР, в ходе заседания стороны обсудили вопросы обеспечения стабильной и согласованной работы водно-энергетических систем региона в вегетационный и осенне-зимний периоды 2026–2027 годов.

Делегации договорились о соблюдении согласованных графиков, взаимных поставках электроэнергии между странами региона, а также координации совместных усилий для успешного прохождения предстоящего отопительного сезона.

Участники встречи подчеркнули важность совместных действий для обеспечения устойчивости региональной энергетической системы и выразили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества.

По итогам переговоров стороны подписали соответствующий протокол о совместных действиях.

Ранее сообщалось, что Китай готов вложить до $1 млрд в «зеленую» энергетику Кыргызстана.