РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:45, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Сенат рассмотрит соглашения между Казахстаном и Марокко об экстрадиции преступников

    30 октября в 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сенат Парламента Парламент Сенаты
    Фото: Агибай Аяпбергенов /Kazinform

    В повестку дня включены следующие вопросы:

    1. О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче;
    2. О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц;
    3. О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

    Документы были подписаны 12 декабря 2024 года в Рабате (столица Марокко).

    Согласно соглашению о выдаче, экстрадиции подлежат лица, совершившие уголовное преступление, за которое в законодательстве обеих стран предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года. В случае уже осужденных экстрадиция возможна при условии, что на момент поступления запроса неотбытый срок составляет не менее шести месяцев.

    Документ также предусматривает ряд оснований для отказа. В выдаче могут отказать, если лицо является гражданином запрашиваемой стороны, преступление носит политический характер, запрос связан с преследованием по признаку расы, религии или национальности, либо если речь идет о воинском преступлении. Кроме того, экстрадиция невозможна, если лицу предоставлено убежище.

    Соглашение о передаче осужденных лиц предусматривает, что граждане двух стран, осужденные к лишению свободы, смогут отбывать наказание в государстве своей гражданской принадлежности. В документе прописаны как основания для передачи, так и случаи, при которых она невозможна.

    Отметим, что по вопросам передачи осужденных лиц Казахстан имеет 26 двусторонних договоров с различными государствами, включая Королевство Марокко.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Сотрудничество Марокко
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают