Сенат рассмотрит соглашения между Казахстаном и Марокко об экстрадиции преступников

В повестку дня включены следующие вопросы:

О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче; О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц; О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Документы были подписаны 12 декабря 2024 года в Рабате (столица Марокко).

Согласно соглашению о выдаче, экстрадиции подлежат лица, совершившие уголовное преступление, за которое в законодательстве обеих стран предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года. В случае уже осужденных экстрадиция возможна при условии, что на момент поступления запроса неотбытый срок составляет не менее шести месяцев.

Документ также предусматривает ряд оснований для отказа. В выдаче могут отказать, если лицо является гражданином запрашиваемой стороны, преступление носит политический характер, запрос связан с преследованием по признаку расы, религии или национальности, либо если речь идет о воинском преступлении. Кроме того, экстрадиция невозможна, если лицу предоставлено убежище.

Соглашение о передаче осужденных лиц предусматривает, что граждане двух стран, осужденные к лишению свободы, смогут отбывать наказание в государстве своей гражданской принадлежности. В документе прописаны как основания для передачи, так и случаи, при которых она невозможна.



Отметим, что по вопросам передачи осужденных лиц Казахстан имеет 26 двусторонних договоров с различными государствами, включая Королевство Марокко.