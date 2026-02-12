РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:00, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Сенат рассмотрит ратификацию соглашений с Кыргызстаном и Монголией

    12 февраля в 9:30 состоится заседание Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform/ Canva/ senate.parlam.kz

    В повестку дня включен вопрос о прекращении полномочий депутата Сената Наурызбая Байкадамова. 

    Также депутаты рассмотрят проекты ратификации двух документов, заключенных с Правительством Кыргызстана.

    Первое соглашение касается урегулирования прав собственности Казахстана на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, от 4 июля 2006 года. 

    Второй проект ратификации представляет собой соглашение о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе Кыргызстана от 1 декабря 2009 года, а также протоколы с поправками в данные документы.

    Кроме того, сенаторы рассмотрят вопрос о ратификации временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией - с другой.

    Напомним, соглашение предусматривает отмену импортных таможенных пошлин по 367 товарным позициям во взаимной торговле между странами ЕАЭС и Монголией. Документ заключается сроком на три года с возможностью автоматического продления еще на три года.

    Он также охватывает технические, а также санитарные и фитосанитарные меры, вопросы таможенного сотрудничества и меры по защите внутреннего рынка, наряду с другими аспектами торгового взаимодействия.

