Сенат Бразилии одобрил законопроект о женоненавистничестве

Федеральный сенат Бразилии одобрил законопроект, который включает женоненавистничество в число преступлений, связанных с дискриминацией и предрассудками, предусматривая наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Пресс-служба Сената сообщила об этом, уточнив, что женоненавистничество в законопроекте определяется как проявление ненависти или неприязни к женщинам, и что данная мера является частью политики по борьбе с фемицидом. Теперь законопроект направляется в Палату депутатов для окончательного утверждения.

Ранее сообщалось, что электронный мониторинг семейных агрессоров внедрен в Кыргызстане.