    22:39, 28 Март 2026 | GMT +5

    Сенат Бразилии одобрил законопроект о женоненавистничестве

    В Бразилии Сенат одобрил законопроект о женоненавистничестве, караемый лишением свободы на срок до пяти лет, передает Kazinform со ссылкой на Agenzia Nova.

    Сенат Бразилии одобрил законопроект о женоненавистничестве
    Фото: Agenzia Nova

    Федеральный сенат Бразилии одобрил законопроект, который включает женоненавистничество в число преступлений, связанных с дискриминацией и предрассудками, предусматривая наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

    Пресс-служба Сената сообщила об этом, уточнив, что женоненавистничество в законопроекте определяется как проявление ненависти или неприязни к женщинам, и что данная мера является частью политики по борьбе с фемицидом. Теперь законопроект направляется в Палату депутатов для окончательного утверждения.

    Ранее сообщалось, что электронный мониторинг семейных агрессоров внедрен в Кыргызстане.

    Диана Калманбаева
