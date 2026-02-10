Семья погибла от отравления угарным газом в Шымкенте

Тревогу забили соседи. Жильцы дома пытались дозвониться до хозяев квартиры, однако никто не отвечал. После нескольких безуспешных попыток они обратились в службу спасения.

Как сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, сигнал поступил 8 февраля в 16:36 на пульт «112».

— Поступило сообщение о том, что в микрорайоне «Восток» владелец квартиры длительное время не открывает дверь. На место была направлена бригада оперативно-спасательного отряда, — уточнили в ДЧС Шымкента.

В квартире обнаружили тела трех человек. Предварительно причиной смерти называют отравление угарным газом.

В данное время обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте работают сотрудники профильных служб.

Ранее сообщалось, что в районе Алматы города Актобе в одном из частных жилых домов были обнаружены тела женщины и троих несовершеннолетних детей. По предварительным данным, инцидент произошел в результате отравления природным газом из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.