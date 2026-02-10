РУ
    Семья погибла от отравления угарным газом в Шымкенте

    По предварительным данным, скончались мать, ее сын и бабушка. Семья проживала в арендованной квартире, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Тревогу забили соседи. Жильцы дома пытались дозвониться до хозяев квартиры, однако никто не отвечал. После нескольких безуспешных попыток они обратились в службу спасения.

    Как сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, сигнал поступил 8 февраля в 16:36 на пульт «112».

    — Поступило сообщение о том, что в микрорайоне «Восток» владелец квартиры длительное время не открывает дверь. На место была направлена бригада оперативно-спасательного отряда, — уточнили в ДЧС Шымкента. 

    В квартире обнаружили тела трех человек. Предварительно причиной смерти называют отравление угарным газом.

    В данное время обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте работают сотрудники профильных служб.

    Ранее сообщалось, что в районе Алматы города Актобе в одном из частных жилых домов были обнаружены тела женщины и троих несовершеннолетних детей. По предварительным данным, инцидент произошел в результате отравления природным газом из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

