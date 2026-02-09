РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:59, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Тела женщины и троих детей обнаружены в частном доме в Актобе

    Сегодня в районе Алматы города Актобе в одном из частных жилых домов были обнаружены тела женщины и троих несовершеннолетних детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Актюбинской области.

    скорая помощь
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    По предварительным данным, инцидент произошел в результате отравления природным газом из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    По поручению акима Актюбинской области создана специальная комиссия для всестороннего изучения ситуации. Комиссию возглавляет аким города Актобе Азамат Бекет. Взаимодействуя с уполномоченными органами, комиссия проведет проверку и примет необходимые меры по итогам расследования.

    Акимат Актюбинской области выразил соболезнования родным и близким погибших.

    — Со стороны местных исполнительных органов будет оказано содействие в организации похорон, а также предоставлена необходимая материальная и социальная поддержка, — отметили в акимате.

    В ДЧС уточнили, что тела женщины 1993 года рождения и её трёх несовершеннолетних детей были обнаружены 9 февраля около 12:00 часов.

    По данному факту начато досудебное расследование. Проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на всестороннее установление обстоятельств произошедшего. Окончательные выводы будут сделаны по результатам экспертиз.

    Полиция призывает граждан доверять исключительно официальным источникам информации и воздержаться от распространения непроверенных сведений.

    Теги:
    МВД РК ДЧС Дети Происшествия, ЧС Полиция Несчастный случай Акимат Актюбинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают