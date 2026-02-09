Тела женщины и троих детей обнаружены в частном доме в Актобе
Сегодня в районе Алматы города Актобе в одном из частных жилых домов были обнаружены тела женщины и троих несовершеннолетних детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Актюбинской области.
По предварительным данным, инцидент произошел в результате отравления природным газом из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По поручению акима Актюбинской области создана специальная комиссия для всестороннего изучения ситуации. Комиссию возглавляет аким города Актобе Азамат Бекет. Взаимодействуя с уполномоченными органами, комиссия проведет проверку и примет необходимые меры по итогам расследования.
Акимат Актюбинской области выразил соболезнования родным и близким погибших.
— Со стороны местных исполнительных органов будет оказано содействие в организации похорон, а также предоставлена необходимая материальная и социальная поддержка, — отметили в акимате.
В ДЧС уточнили, что тела женщины 1993 года рождения и её трёх несовершеннолетних детей были обнаружены 9 февраля около 12:00 часов.
По данному факту начато досудебное расследование. Проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на всестороннее установление обстоятельств произошедшего. Окончательные выводы будут сделаны по результатам экспертиз.
Полиция призывает граждан доверять исключительно официальным источникам информации и воздержаться от распространения непроверенных сведений.