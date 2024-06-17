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    14:07, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Семья отравилась в СКО – выживших мать и ребенка перевели в отделение

    больница
    Фото: pexels

    В Северо-Казахстанской области маму и 10-летнего ребенка, переживших сильнейшее отравление, перевели из реанимации в инфекционное отделение. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мама находится в первой городской больнице, ребенок – в многопрофильной детской областной больнице. Состояние у обоих стабильное с улучшением, их перевели из реанимации в инфекционное отделение, но в палату интенсивной терапии.

    С мамой и ребенком работают психологи.

    Напомним, на прошлой неделе в селе Надежке Кызылжарского района отравилась семья из пяти человек. Двое детей, трех и шести лет, скончались. Самый маленький до приезда скорой помощи.  Мама и еще один ребенок были в тяжелом состоянии. В управлении здравоохранения создали комиссию, которая должна разобраться в произошедшем. Биологические материалы направили на экспертизу. 

    В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля отметили, что результаты всех проб должны быть готовы в течение 10 дней с момента отбора.

    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия Минздрав РК
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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