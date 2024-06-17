Семья отравилась в СКО – выживших мать и ребенка перевели в отделение

В Северо-Казахстанской области маму и 10-летнего ребенка, переживших сильнейшее отравление, перевели из реанимации в инфекционное отделение. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мама находится в первой городской больнице, ребенок – в многопрофильной детской областной больнице. Состояние у обоих стабильное с улучшением, их перевели из реанимации в инфекционное отделение, но в палату интенсивной терапии.

С мамой и ребенком работают психологи.

Напомним, на прошлой неделе в селе Надежке Кызылжарского района отравилась семья из пяти человек. Двое детей, трех и шести лет, скончались. Самый маленький до приезда скорой помощи. Мама и еще один ребенок были в тяжелом состоянии. В управлении здравоохранения создали комиссию, которая должна разобраться в произошедшем. Биологические материалы направили на экспертизу.

В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля отметили, что результаты всех проб должны быть готовы в течение 10 дней с момента отбора.