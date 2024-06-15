Обстоятельства гибели двоих детей выясняют в СКО

В Северо-Казахстанской области из-за отравления скончались двое детей из одной семьи, мама и еще один ребенок находятся в реанимации. Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения, передает корреспондегнт агентства Kazinform.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Раиса Кусаинова сообщила, что накануне около двух часов ночи медицинской сестре села Надежка Кызылжарского района поступил вызов от семьи с жалобами на рвоту у троих человек - мамы и двоих детей. По прибытию была оказана медицинская помощь. По этому же адресу поступил вызов около 8 часов утра. Медицинская сестра на месте констатировала биологическую смерть ребенка 2021-го года рождения.

- На двух машинах скорой помощи маму и детей доставили в медицинские учреждения в Петропавловске. Девочка 2017-го года была в тяжелом состоянии, ее сразу доставили в реанимацию, перевели на ИВЛ. Около девяти часов вечера ребенок скончался, - сказала Р.Кусаинова.

За жизнь 10-летнего ребенка врачи продолжают бороться. Состояние стабильно тяжелое. 28-летняя мама тоже находится в реанимации, состояние стабильное, с небольшим улучшением. Папу осмотрели на месте, от госпитализации отказался.