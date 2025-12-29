Семья из восьми человек отравилась угарным газом в Шымкенте
Причиной происшествия, по предварительным данным, стало нарушение требований безопасности при эксплуатации дымохода, передает корреспондент агентства Kazinform.
Инцидент произошел в двухэтажном частном доме в Абайском районе Шымкента. В результате отравления угарным газом госпитализировали сразу восемь человек одной семьи, включая малолетних детей.
— Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, все они находятся под медицинским наблюдением, — сообщили в ДЧС Шымкента.
На место происшествия выехали сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и представители управления контроля и качества городской среды. Специалисты провели первичное обследование и начали проверку газового оборудования.
По предварительной версии, причиной отравления стало несоответствие дымохода установленным требованиям безопасности.
Подобные нарушения, отмечают специалисты, нередко приводят к скоплению угарного газа в жилых помещениях и создают прямую угрозу жизни.
Спасатели в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать правила эксплуатации газового оборудования.
— Регулярно проверяйте газовое оборудование, следите за исправностью и правильной установкой дымоходов, заключайте договоры на техническое обслуживание внутридомовых газовых систем. Угарный газ не имеет запаха и цвета, но представляет серьезную опасность, поэтому любые нарушения в работе газовых систем могут привести к тяжелым последствиям, — подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что аналогичный случай отравления угарным газом произошел в Туркестанской области. Там отравилась семья из семи человек По итогам проверки владельца дома привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.