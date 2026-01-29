Семья и брак — незыблемая основа государства — депутат Мажилиса

Он отметил, что в современном обществе нередко предпринимаются попытки представить архаичные обычаи, не соответствующие казахской идентичности и государственности, как исконные национальные традиции.

— Противоречащие казахской сущности и нашему национальному укладу явления пытаются выдать за казахские обычаи. Один из ярких примеров — похищение невесты. Ни при каких обстоятельствах казахский юноша не имел права унижать честь казахской девушки, попирать ее достоинство и насильно увозить ее. Это явление абсолютно чуждо казахской традиции. У казахов брак всегда заключался исключительно по взаимному согласию. Процесс создания семьи проходил после обсуждения с семьей девушки, с уведомлением родителей, с соблюдением всех установленных обычаев, норм и правил. В отдельных случаях, если старшая сестра еще не была замужем, существовали определенные обряды, которые реализовывались по взаимному согласию молодых людей и на основе общего решения. Однако в условиях современного общества нет и не может быть места оправданию подобных архаичных представлений. Пришло время окончательно отказаться от них, — подчеркнул депутат в эфире информационно-аналитической программы «Жаңа уақыт» на телеканале «Jibek joly».

Спикер также отметил, что резонансный случай, произошедший недавно в городе Шымкенте, стал серьезным моральным потрясением для всего общества.

— Ситуация в Шымкенте, о которой известно всей стране, глубоко ранила общественное сознание. В связи с этим в Мажилисе была принята специальная правовая норма. Похищение невесты теперь приравнивается к таким тяжким преступлениям, как похищение человека, шантаж и эксплуатация. В рамках действующего законодательства за подобные деяния предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет. Тем не менее, несмотря на ужесточение ответственности, в обществе все еще встречаются случаи грубого насилия и принуждения. Это крайне опасное и недопустимое явление, — отметил депутат.

Кроме того, он подробно остановился на значении института семьи как ключевого элемента государственной устойчивости.

— Второй принципиально важный вопрос — это институт семьи. Великий мыслитель Аль-Фараби говорил: «Семья — это малое государство», а Аристотель утверждал, что именно семья является основой государства. Тогда возникает закономерный вопрос: какова основная «конституция» семьи? Это — брак. Определение брака закреплено в Кодексе «О браке и семье», однако в Конституции Республики Казахстан оно до сих пор не сформулировано четко и однозначно. В Конституции указано, что мы защищаем семьи, обеспечиваем права и безопасность детей. При этом само понятие «брак» в Конституции напрямую не определено, — отметил Елнур Бейсенбаев.

По словам депутата, определение брака должно быть ясным, недвусмысленным и юридически точным.

— Существует вопрос, который мы поднимаем уже не первый год. Брак — это добровольный и равноправный союз между мужчиной и женщиной, закрепленный посредством государственной регистрации. В этом определении заложено несколько ключевых принципов. Во-первых, оно отражает равенство прав мужчины и женщины. Во-вторых, подчеркивает добровольный характер союза, то есть его заключение возможно исключительно по обоюдному желанию сторон, без какого-либо принуждения. И самое главное — в Республике Казахстан брак признается исключительно как союз между мужчиной и женщиной. Это принципиально важный вопрос. В обществе все чаще предпринимаются попытки внедрить нетрадиционные явления под предлогом того, что якобы чьи-то права ущемляются. По сути, это является формой давления на наши национальные традиции и ценности. В связи с этим были приняты специальные правовые нормы, которые стали законным ответом на все перечисленные угрозы и риски, — заявил спикер.

Он также затронул проблему насилия в семье, подчеркнув ее системный характер.

— Если говорить о проблеме семейного насилия, то в 70-80 процентах случаев жертвами становятся женщины и дети. С момента вступления в должность Президента Глава государства последовательно и на постоянной основе поднимает этот вопрос. Был принят специальный закон, объявлен Год детей. Все это является логическим продолжением системной и целенаправленной государственной политики. Все предпринимаемые меры направлены на защиту семьи как незыблемого института государства. Во многих развитых странах мира подобные принципы четко и ясно закреплены на законодательном уровне. Мы также рассматриваем семью как высшую ценность и признаем ее основным оплотом и фундаментом государства, — подчеркнул депутат.

В завершение Елнур Бейсенбаев обратился с призывом к молодежи Казахстана.

— Хочу обратиться к тем гражданам, которые в будущем планируют создать семью, важно осознавать, что конституция вашей семьи — это брак. Я призываю бережно относиться к нему, по возможности не разрушать семейный союз и выстраивать все взаимоотношения исключительно в рамках законодательства, руководствуясь принципами справедливости, ответственности и общественного порядка, — резюмировал он.

Ранее на заседании Конституционной комиссии депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев предложил закрепить в Конституции возможность брака исключительно между мужчиной и женщиной.