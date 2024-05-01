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    20:24, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Семилетний шахматист из Туркестана стал бронзовым призером чемпионата мира

    нурислам
    Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

    Туркестанец Нурислам Султанхан занял третье место на чемпионате мира по шахматам в Албании. Мальчик занимается шахматами с пяти лет, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Нурислам - спортсмен Туркестанского городского детско-юношеского спортивного клуба.Он был лучшим на чемпионатах Азии и в республиканских соревнованиях.

    Семилетний туркестанец занял третье место, набрав 8 очков по итогам 11 туров на мировых соревнованиях. Его тренер - ветеран шахмат, кандидат математических наук Куанышбек Джумадуллаев; инструктор по спорту - Алима Пашанова.

    На чемпионате, в котором приняли участие 377 юных шахматистов из 43 стран мира, честь Казахстана представляли 22 спортсмена.

    На открытии чемпионата в албанском городе Тирана выступил президент страны Байрам Бегай, а первый шахматный ход сделал президент ФИДЕ Александр Дворкович.

    Теги:
    спортсмены Казахстана Туркестанская область Туркестан Шахматы Чемпионат мира
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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