телерадиокомплекс президента РК
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:39, 22 Март 2026 | GMT +5

    Семиклассник из Павлодара выиграл олимпиаду по информатике среди девятиклассников

    Ученик 7 класса школы № 38 города Павлодара Имран Кусанов, обучающийся в лицейском классе, занял 1 место в республиканской сельской олимпиаде по информатике, продемонстрировав высокий уровень подготовки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    Фото: Министерство просвещения РК

    Особую значимость достижению придает то, что он, будучи семиклассником, выступал среди учащихся 9 классов и показал уровень знаний, значительно опережающий школьную программу.

    С ранних лет Имран проявлял интерес к компьютерам, математике и технологиям. Со временем информатика стала логичным продолжением этих увлечений. Решение алгоритмических задач приносит ему удовольствие, а участие в олимпиадах способствует развитию и профессиональному росту.

    Республиканская олимпиада по информатике ежегодно объединяет лучших школьников страны. Участникам предлагаются задания повышенной сложности, включая алгоритмику, работу с данными и разработку программных решений.

    За последние 2 года он прошел путь от городского уровня до республиканского. Имран успешно выступал на городских, областных и республиканских олимпиадах, подтверждая высокий уровень подготовки и уверенное владение предметом.

    — Участие в олимпиаде стало для меня важным опытом. Каждый этап учил меня новому. Задания были сложными, особенно те, что требовали глубокого понимания алгоритмов и быстрой ориентации. Но именно такие задачи помогали мне развиваться. Важным для меня стало то, что работа и подготовка под руководством моего наставника, учителя информатики, привели к высокому результату, — сказал Имран.

    Интерес к информатике у школьника сформировался под влиянием наставника, учителя информатики, Ертая Сояна. Педагог работает в школе № 38 с 2008 года и имеет 18 лет стажа. Благодаря увлекательным занятиям, индивидуальной поддержке и мотивации ученик открыл для себя мир алгоритмов и программирования.

    Ранее сообщалось, что казахстанских школьников начнут обучать ИИ по программе Массачусетского технологического института.

    Динара Жусупбекова
