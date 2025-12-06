«Семей» вслед за «Кайратом» празднует успех в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу

После неожиданной ничьей в Семее (3:3) в первом матче казахстанская команда ехала в Польшу с одной целью — выиграть. Польская команда, ощутив, что есть шанс на успех, не собиралась сдаваться на домашней арене.

В итоге матч оказался упорным и подарил болельщикам обилие голов. «Семей» забил 5 голов, отличились Турегазин дважды, а также Пиялы, Педриньо и Марсело. Польский клуб забил трижды силами Корпелы, Брено Бертолине и Мичуима. Итоговый счет — 5:3 в пользу «Семея» (8:6 по сумме двух игр) и казахстанский клуб — в ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, где предстоит сыграть двухматчевую серию с французским «Этоли».

Чуть ранее в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Кайрат» с аналогичным счетом 5:3 выиграл в Алматы у бельгийского «Андерлехта» и также прошел в ¼ финала.