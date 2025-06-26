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    19:40, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Семье женщины, которую насмерть проткнуло деревом, закроют кредиты в Павлодарской области

    По поручению акима Павлодарской области принято решение закрыть кредиты, а также покрыть расходы на погребение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Марина Пахомова
    Фото предоставлено акиматом Павлодарской области

    В пресс-службе акима Павлодарской области сообщили, что семье Марины Пахомовой оказана финансовая помощь в виде компенсации за отработанный трудовой период, средств на погребение, выделенных из ЕНПФ, средств на организацию похорон.

    - Все собранные средства были направлены на организацию похорон, поминок, а также на приобретение памятника к годовщине, которыми занимаются волонтёры. Для перевозки родных на церемонию прощания был предоставлен автобус. Также будут погашены текущие кредиты в Kaspi Bank, Halyk bank и МФО «KMF», - сообщили в акимате Павлодарской области.

    Вместе с тем, решено оплатить за два года коммунальные услуги за тепло и воду в квартире, где проживала Марина Пахомова. 

    Напомним, 19 июня в Аксу во время шторма обломок дерева влетел в авто, на переднем месте которого находилась женщина, и воткнулся ей в грудь. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте. 

    Позже стало известно, что в общем от урагана в Павлодарской области пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Вместе с тем, поваленными оказались сотни деревьев, с нескольких десятков зданий сорвало кровлю. 

     

    Теги:
    Социальная поддержка Акимат Ураган Происшествия Волонтеры Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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