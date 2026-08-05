Семь железнодорожных вокзалов модернизируют в Актюбинской области

Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев с рабочей поездкой посетил Актюбинскую область, где ознакомился с реализацией проектов в сфере транспортной инфраструктуры, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, цифровизации, а также строительством социальных объектов, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Проекты, реализуемые при поддержке Главы государства, прежде всего направлены на повышение качества жизни населения и дальнейшее социально-экономическое развитие региона. Ход выполнения масштабных работ, возникающие вопросы и сроки их реализации находятся на постоянном контроле главы Правительства.

В текущем году в Актюбинской области ведутся строительство и ремонт 1122,5 км автомобильных дорог республиканского значения. Из них 856 км будут реконструированы с переводом в более высокую техническую категорию, также капитально ремонтируются два моста.

Первым объектом посещения стала автомобильная дорога республиканского значения «Актобе – Карабутак – Улгайсын» общей протяженностью 262 км. Строительство ведется семью подрядными организациями на семи участках.

Фото: primeminister.kz

В ближайшее время дорожные организации приступят к реализации проектов строительства автомобильных дорог «Кызылорда – Саксаульск», «Улгайсын – Саксаульск» и «Бейнеу – Саксаульск», официальный старт которым накануне в режиме телемоста дал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. На месте было подчеркнуто, что столь масштабные и стратегически важные проекты должны быть завершены в установленные сроки с безусловным соблюдением требований к качеству.

- Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в режиме телемоста дал старт реализации трех крупных проектов строительства автомобильных дорог. Он поставил задачу завершить их качественно и в полном объеме до 2029 года. Поэтому необходимо организовать работу максимально эффективно и оперативно решать возникающие вопросы, — отметил Нурлыбек Налибаев.

Фото: primeminister.kz

В ходе поездки также была представлена информация о ходе работ на автомобильных дорогах «Эмба – Шалкар», «Кандыагаш – Шалкар», дороге через село имени Темирбека Жургенова в направлении Костанайской области, а также на пункте пропуска «Алимбет».

В программу модернизации 124 железнодорожных вокзалов страны, реализуемую по инициативе Главы государства, включены семь вокзалов Актюбинской области. Во время ознакомления с ходом реконструкции железнодорожного вокзала города Актобе ответственным лицам были даны поручения обеспечить строгое соблюдение сроков и качества работ, комплексно благоустроить прилегающую территорию, а также привести архитектурный облик зданий к единому стилю.

Фото: primeminister.kz

Во второй день рабочей поездки состоялось совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития региона, привлечения инвестиций, развития промышленности и исполнения поручений Главы государства. Участники обсудили дополнительные возможности для вывода экономики Актюбинской области на новый уровень. Поставлены конкретные задачи по своевременному запуску инвестиционных проектов, привлечению новых производств в специальную экономическую зону «Актобе», финансированию и технической модернизации сельского хозяйства.

Далее Нурлыбек Налибаев посетил Ситуационный центр «109», где ознакомился с цифровой платформой, интегрированной с государственными информационными системами, а также Актюбинский завод ферросплавов АО «ТНК «Казхром», где был представлен план дальнейшего развития производства.

Фото: primeminister.kz

В рамках рабочей поездки также рассмотрена готовность АО «Актобе ТЭЦ» к предстоящему отопительному сезону. Ответственным лицам поручено завершить ремонтные работы в установленные сроки и обеспечить стабильное прохождение отопительного периода. Согласно плану, подготовка должна завершиться в сентябре.

Рядом со спортивным комплексом «Коныс» в Актобе продолжается строительство нового общественного парка площадью 1,6 га. Проект предусматривает прогулочные и беговые дорожки, детские и спортивные площадки, амфитеатр и зоны отдыха. В настоящее время строительные работы находятся на завершающей стадии. Создание подобных общественных пространств соответствует задачам экологической акции «Таза Қазақстан».

Фото: primeminister.kz

В завершение рабочей поездки были представлены проекты, которые планируется реализовать в деловой зоне микрорайона Алтын Орда, включая строительство музыкально-драматического театра и нового футбольного стадиона на 35 тыс. зрителей.

По итогам поездки поручено обеспечить строгий контроль качества строительства всех реализуемых инфраструктурных объектов региона. Подчеркнуто, что для области с высоким промышленным и инфраструктурным потенциалом особенно важно своевременно и качественно завершить каждый проект, чтобы они как можно скорее служили на благо жителей.

Фото: primeminister.kz

Ранее сообщалось о том, что пропускную способность пункта «Алимбет» на границе с Россией увеличат после модернизации.