Пропускную способность пункта «Алимбет» на границе с Россией увеличат после модернизации

Пункт пропуска «Алимбет» является одним из важных объектов приграничной инфраструктуры, обеспечивающим транспортное сообщение и развитие внешнеэкономических связей между Казахстаном и Россией, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Актюбинской области.

Реализация проекта направлена на повышение пропускной способности, улучшение условий для участников движения и модернизацию существующей инфраструктуры.

Общая стоимость проекта составляет 16,675 млрд тенге. Строительные работы начаты в сентябре 2025 году, завершение объекта планируется до конца 2026 года. На сегодня на объекте задействовано 113 работников, строительная готовность составляет 32%.

В ходе посещения аким Актюбинской области Асхат Шахаров ознакомился с текущими темпами строительства, обсудил с представителями подрядной организации вопросы соблюдения сроков и качества выполняемых работ.

По сообщению руководителя подрядной организации Сергея Герцена, пункт пропуска «Алимбет» будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года:

— Пропускная способность пункта «Алимбет» значительно увеличится. Предусмотрены 4 полосы в каждую сторону, одна из которых для негабаритного транспорта. Благодаря автоматизации процесса, сократится и время пропуска автомобилей — примерно 4 минуты на каждую единицу. Это будет достигнуто за счет системы считывания госномеров и интеграции с базой данных. Работы идут по плану, проблем с финансированием нет. Завершить проект планируем до конца 2026 года.

Модернизация пункта пропуска «Алимбет» станет важным вкладом в развитие транспортно-логистического потенциала Актюбинской области, укрепление приграничного сотрудничества и создание более комфортных условий для граждан и участников внешней торговли.

Отметим, что при этом объект продолжает работать в штатном режиме — движение транспорта организовано через временный пункт пропуска.