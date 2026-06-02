Реконструкцию пункта пропуска в Актюбинской области завершат до конца года

Подрядчик, занимающийся модернизацией автомобильного пункта пропуска «Алимбет» на казахстанско-российской границе, был определен в 2024 году. Согласно трехлетнему контракту, основные работы стартовали в прошлом году и рассчитаны на 16 месяцев.

— Работы по модернизации будут завершены до конца текущего года. На объекте предусмотрены специальные помещения для служебных собак. Также будут функционировать насосные станции для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения. Построен противопожарный водопровод. На строительной площадке задействованы 11 единиц техники и 35 человек, — сообщили в пресс-службе Актюбинского областного филиала КазАвтоЖол.

Напомним, в Актюбинской области также рассматривается возможность строительства еще двух пограничных подразделений: «Әйке» в Айтекебийском районе и «Қиялы» в Мартукском районе.