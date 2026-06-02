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    Реконструкцию пункта пропуска в Актюбинской области завершат до конца года

    Строительство началось в сентябре прошлого года. Стоимость проекта составляет 14,7 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Реконструкцию пункта пропуска в Актюбинской области завершат до конца года
    Фото: Алтынай Сағындыкова/Kazinform

    Подрядчик, занимающийся модернизацией автомобильного пункта пропуска «Алимбет» на казахстанско-российской границе, был определен в 2024 году. Согласно трехлетнему контракту, основные работы стартовали в прошлом году и рассчитаны на 16 месяцев.

    — Работы по модернизации будут завершены до конца текущего года. На объекте предусмотрены специальные помещения для служебных собак. Также будут функционировать насосные станции для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения. Построен противопожарный водопровод. На строительной площадке задействованы 11 единиц техники и 35 человек, — сообщили в пресс-службе Актюбинского областного филиала КазАвтоЖол.

    Напомним, в Актюбинской области также рассматривается возможность строительства еще двух пограничных подразделений: «Әйке» в Айтекебийском районе и «Қиялы» в Мартукском районе.

    Регионы Казахстана Строительство Граница Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор