Семьям из Шиели выделили 1520 гектаров земли

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Для 1390 семей Шиелийского района в этом году сверх плана подготовили 1520 гектаров дополнительных земель, из которых 520 гектаров засеяны овощными, бахчевыми культурами методом капельного орошения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Кызылординской области.



С начала года проводится разъяснительная работа по сдерживанию цен среди предпринимателей-поставщиков продуктов питания во избежание фактов искусственного повышения цен в торговых точках.

Ведется системная работа по повышению экспортного потенциала района, отгрузке товаров сельхозтоваропроизводителей в зарубежные страны.

В мае прошлого года в Кыргызстан экспортировано 20 тонн риса, в Россию - 421 тонна арбузов, 275 тонн дынь, 330 тонн томатов.

Кроме того, в города Астана, Павлодар, Мангистау, Караганда, Жезказган отгружено 18 500 тонн белого риса, 1 200 тонн арбузов, 13 400 тонн помидоров, 3 800 тонн дыни и 22 000 тонн люцерны.

При этом в Шиелийском районе активно решается и проблема с жильем.

Количество очередников здесь около 1800, поэтому строительство жилья в районе идет полным ходом.

«В мае этого года многодетным семьям были вручены ключи от 20 жилых домов. В рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» выделено 833,2 млн тенге. В микрорайоне «Кокшокы» завершено строительство 72-квартирного жилого дома, который в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию. Квартиры по решению комиссии будут распределены по всем категориям в рамках закона, - сказал аким района Нуржан Ахатов. - Также из республиканского бюджета предусмотрено 480 млн тенге на строительство 50 жилых домов. В конце года эти дома также будут переданы социально уязвимым слоям населения».