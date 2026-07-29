Семь социальных проектов реализовали за счет возвращенных активов в ВКО

В Восточно-Казахстанской области за счет средств, возвращенных государству органами прокуратуры, построены и реконструированы семь социально значимых объектов, что улучшило доступ к медицине и качественной питьевой воде для более чем 3,5 тысячи жителей, передает агентство Kazinform.

— В числе реализованных проектов — новый многопрофильный больничный комплекс в городе Риддере, корпус для размещения МРТ в районе Алтай, врачебная амбулатория в селе Волчанка Шемонаихинского района, а также объекты водоснабжения в селах Бозанбай, Асубулак, Отрадное и Большая Речка, — отметили в прокуратуре Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, реализация указанных проектов позволила повысить доступность медицинской помощи и обеспечить качественной питьевой водой более 3,5 тысяч жителей региона.

Как подчеркнули в ведомстве, ход строительства и своевременная реализация оставшегося социально значимого объекта находится на постоянном контроле прокуратуры ВКО.

Ранее сообщалось, что в Алматы государству вернули земли и здание железнодорожной больницы.