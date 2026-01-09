Семь школ до сих пор остаются на печном отоплении в Актюбинской области

В Шалкарском, Мугалжарском и Алгинском районах Актюбинской области 7 школ по-прежнему отапливаются печным отоплением. При этом отопительные печи находятся внутри зданий школ.

Жители села Талдысай Алгинского района просят решить проблему старой двухэтажной школы. Несмотря на наличие газа в селе, для отопления учебного заведения используется уголь, а котельная расположена внутри здания школы.

Фото: instagram.com/alga_obyavleniya

— Вместимость основной школы Талдысай составляет 80 мест. Здание построено в 1975 году из шлакобетона. В 2025–2026 учебном году здесь обучаются 39 детей. В 2022 году школа прошла техническое обследование и была признана находящейся на грани аварийного состояния. В связи с этим капитальный ремонт признан нецелесообразным. Для строительства школы на 60 мест в селе подготовлена проектно-сметная документация. На ее разработку из областного бюджета было выделено 5,5 млн тенге. Проект прошел государственную экспертизу в декабре 2025 года. Общая стоимость проекта составляет 1,8 млрд тенге, — сообщили в управлении образования Актюбинской области.

По информации управления архитектуры, строительства и градостроительства Актюбинской области, строительные работы начнутся уже в этом году.

Отметим, что в Актюбинской области насчитывается 80 школ, построенных более полувека назад. Из них пять зданий возведены из дерева, а два — из камыша.