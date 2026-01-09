РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:12, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Семь школ до сих пор остаются на печном отоплении в Актюбинской области

    Эти школы расположены в трех районах. На сегодня принято решение о строительстве новой школы только в селе Талдысай Алгинского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

    В Шалкарском, Мугалжарском и Алгинском районах Актюбинской области 7 школ по-прежнему отапливаются печным отоплением. При этом отопительные печи находятся внутри зданий школ.

    Жители села Талдысай Алгинского района просят решить проблему старой двухэтажной школы. Несмотря на наличие газа в селе, для отопления учебного заведения используется уголь, а котельная расположена внутри здания школы.

    мектеп
    Фото: instagram.com/alga_obyavleniya

    — Вместимость основной школы Талдысай составляет 80 мест. Здание построено в 1975 году из шлакобетона. В 2025–2026 учебном году здесь обучаются 39 детей. В 2022 году школа прошла техническое обследование и была признана находящейся на грани аварийного состояния. В связи с этим капитальный ремонт признан нецелесообразным. Для строительства школы на 60 мест в селе подготовлена проектно-сметная документация. На ее разработку из областного бюджета было выделено 5,5 млн тенге. Проект прошел государственную экспертизу в декабре 2025 года. Общая стоимость проекта составляет 1,8 млрд тенге, — сообщили в управлении образования Актюбинской области.

    По информации управления архитектуры, строительства и градостроительства Актюбинской области, строительные работы начнутся уже в этом году.

    Отметим, что в Актюбинской области насчитывается 80 школ, построенных более полувека назад. Из них пять зданий возведены из дерева, а два — из камыша. 

    Теги:
    Регионы Образование Отопление Актюбинская область школа
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают