Как решается проблема старых школ из дерева и камыша в Актюбинской области

— Состояние этих школ было полностью проанализировано. Для некоторых из них запланированы строительные работы, для других — капитальный ремонт. Основная проблема заключается в численности учеников и перспективах самой школы. По состоянию на конец прошлого учебного года 80 школ соответствовали установленным нормативам. Летом районы и сельские населённые пункты провели масштабную работу: школы приглашали детей и принимали их. В итоге в 50 школах оказалось 204 ученика из 96 семей. Однако численность учеников была приведена в соответствие только в 15 школах, — отметила руководитель управления образования Актюбинской области Булбул Кузембаева.

В Актюбинской области насчитывается пять школ, построенных из дерева. Две из них находятся в Айтекебийском районе, три — в Иргизском. Строительство двух школ запланировано на 2027 год. Эти учреждения будут функционировать как начальные и основные школы.

— В области также есть две школы, построенные из камыша, обе они расположены в Иргизском районе. В настоящее время проводится техническая проверка, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании этих школ. Кроме того, в регионе насчитывается 29 школ, построенных из соломы, которые есть в каждом районе. Для двух таких школ предусмотрено строительство новых зданий в 2027–2028 годах. Решение по остальным школам будет приниматься в зависимости от численности учеников и стабильности контингента. Сегодня проектная стоимость школы на 60 мест превышает 1 миллиард тенге. То есть, за 1 миллиард тенге будет построена школа на 60 учеников, но через пять лет она может закрыться. Это экономически невыгодно. Тогда возникает вопрос: почему эти средства не использовать для улучшения условий в других школах? В каждом районе есть школа-интернат. Сегодня наполняемость интернатов не превышает 30 процентов. Созданы все необходимые условия: новые здания, современная материальная база. Тем не менее, родители не хотят отдавать туда детей, — подчеркнула Булбул Кузембаева.

Ранее мы сообщали, что в Актобе столовая одной из школ не работает: строительство здания затянулось, а вентиляционная система ещё не введена в эксплуатацию, что делает невозможным приготовление пищи. Родители потребовали устранить все недостатки в спортивном зале, столовой и классах.