Семь проб с дорожных объектов Жамбылской области вызвали замечания специалистов

Для обеспечения высокого качества дорожные ремонты необходимо проверять не только по отчетам, но и на месте. Специалисты выезжают на объекты, смотрят ход работ и отбирают материалы для лабораторной проверки.

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата региона, для этого заключен договор с Национальным центром качества дорожных активов. На экспертизу качества выполненных работ и применяемых материалов предусмотрено 85,7 млн тенге.

На сегодня специалисты центра провели 21 инспекционный выезд и проверили 19 объектов. Во время обследований они отобрали 66 проб дорожных материалов.

Часть результатов уже известна. В управлении сообщили, что 35 проб соответствовали установленным требованиям. Еще по 7 пробам выявили недостатки. Как утверждают в ведомстве, замечания устранили в рабочем порядке.

Однако в предоставленной информации не говорится, на каких именно участках были выявлены недочеты. Также не уточняется, какие подрядные организации выполняли эти работы и с чем конкретно были связаны замечания специалистов.

Параллельно с этой работой в регионе также действует проект «Жамбыл — сапалы жол». Его утвердили в 2025 году, чтобы усилить контроль за строительством и ремонтом дорог, а также за расходованием бюджетных средств. В рамках него теперь в договоры на ремонт дорог включают дополнительные условия. Они касаются контроля качества, ответственности подрядчиков и технического надзора. Кроме того, отдельное внимание уделяют объектам, которые уже сданы, но еще находятся на гарантии.

Если на таких дорогах выявляют дефекты, устранять их должны за счет подрядчика. Также в регионе предусмотрели продление гарантийных сроков на три года и ежеквартальный мониторинг состояния дорог, по которым еще действует гарантия.

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