Проверка качества дорог в Жетысу выявила более 100 несоответствий

Каждая третья проба дорожных материалов не прошла проверку в области Жетысу. Об этом сообщили в областном филиале РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов», передает корреспондент агентства Kazinform.

Контроль качества дорожных работ в регионе выявил многочисленные нарушения. С начала года специалисты филиала провели 83 выездные проверки на объектах строительства и ремонта автомобильных дорог местного значения.

Во время инспекций эксперты отобрали 287 проб строительных материалов и асфальтобетонного покрытия для лабораторных исследований. Проверка показала, что 103 пробы, или более трети от общего количества, не соответствовали установленным нормативам.

Как пояснили в филиале, чаще всего специалисты фиксировали недостаточную толщину асфальтобетонного покрытия, нарушения требований к его ровности, недостаточное нанесение битумной эмульсии, а также просадки асфальта. Подобные дефекты могут повлиять на долговечность дорожного покрытия и требуют обязательного устранения.

По информации ведомства, подрядные организации уже приступили к устранению выявленных замечаний. После завершения работ дорожные объекты вновь пройдут проверку на соответствие установленным требованиям.

Ранее сообщалось, что более 70 нарушений при ремонте дорог выявили в Павлодарской области.