Более 70 нарушений при ремонте дорог выявили в Павлодарской области

С начала строительного сезона в Павлодарской области специалисты Национального центра качества дорожных активов провели уже почти 300 проверок, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Павлодарской области в 2026 году реализуют около 120 проектов по реконструкции дорог. В их числе ремонт двух автомобильных дорог областного значения, девяти районных дорог, 17 подъездных путей к сельским населенным пунктам и 25 улиц в городах и селах области.

В частности, в населенных пунктах Актогайского, Баянаульского, Иртышского и Успенского районов заменят полотно на подъездных путях, общей протяженностью 21 километр, а также 204 километра на сельских улицах.

Фото ПОФ «Национальный центр качества дорожных активов»

В настоящее время подрядные организации ведут средний ремонт автомобильных дорог Панфилово — Бестобе и Майкаин — Экибастуз, общей протяженностью более 20 километров. В Павлодаре обновление охватит более 20 улиц Павлодара. Одним из крупнейших объектов остается автомобильная дорога республиканского значения «Шидерты — Астана». На участке, протяженностью 22,5 километра, уже полностью уложен нижний слой покрытия.

На каждом этапе специалисты павлодарского филиала «Национальный центр качества дорожных активов» проводят контроль. Инженеры филиала уже провели 288 выездных обследований на 133 объектах дорожного строительства и ремонта.

Фото ПОФ «Национальный центр качества дорожных активов»

— В ходе проверок было отобрано более 500 проб дорожно-строительных материалов, из которых 72 не соответствовали требованиям действующих стандартов. Мы контролируем дорожные работы на всех этапах: от начала ремонта до завершения укладки покрытия. Проверяем соблюдение технологий производства работ, — сообщил заместитель директора павлодарского филиала Национального центра качества дорожных активов Ербол Омаров.

Фото ПОФ «Национальный центр качества дорожных активов»

Указывается, по выявленным нарушениям специалисты филиала направили два официальных письма в адрес управления государственного архитектурно-строительного контроля в связи с недостаточным осуществлением контроля со стороны службы технического надзора. Все выявленные замечания подрядные организации устраняют за собственный счёт в рамках гарантийных и контрактных обязательств.

Ранее сообщалось, что сельские дороги с низкой нагрузкой будут строить в Казахстане без асфальта.