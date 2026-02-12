РУ
    14:30, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Семь наркоторговцев осудили на 16 лет в Алматы

    В Алматы пресечена деятельность подпольных нарколабораторий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    с
    Фото: pixabay

    Полицейские при координации прокуратуры Медеуского района Алматы пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупных размерах.

    Организатор руководил устойчивой ОПГ, обеспечивавшей работу трех подпольных нарколабораторий, оборудованных в частных жилых домах города Алматы.
    В лабораториях ежедневно изготавливались психотропные вещества для дальнейшего сбыта.

    — В ходе оперативно-розыскных мероприятий деятельность нарколабораторий пресечена, задержаны 7 участников, из незаконного оборота изъяты психотропные вещества, включая мефедрон. По итогам досудебного расследования организатор объявлен в международный розыск, — сообщили в прокуратуре Алматы.

    Остальные участники ОПГ приговором суда признаны виновными и осуждены к 16 годам лишения свободы.

    Напомним, по итогам года в Алматы выявлено более 600 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято свыше полутонны наркотических средств.

    Теги:
    Наркотики Борьба с наркотиками Суды Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
