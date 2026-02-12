РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:34, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Свыше полутонны наркотиков изъяли из оборота в Алматы

    Полиция Алматы подвела итоги борьбы с наркопреступностью за прошлый год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    наркотики, есірткі, психотроп
    Фото: Canva

    По итогам года на территории мегаполиса выявлено более 600 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

    Как сообщили в департаменте полиции города, основной акцент в работе был сделан на пресечение наиболее опасных форм наркопреступности сбыта, деятельности организованных групп и подпольного культивирования. Более 280 выявленных фактов связаны именно со сбытом наркотиков.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято свыше полутонны наркотических средств. Значительную часть составили наркотики каннабиоидной группы, а также синтетические вещества, представляющие особую опасность, в том числе для молодежи.

    В прошлом году на территории города пресечено 17 фактов культивирования наркосодержащих растений. В полиции отметили, что это свидетельствует о попытках наркобизнеса перейти к закрытым и тщательно замаскированным формам деятельности.

    Современная наркопреступность все чаще использует цифровые технологии — мессенджеры, онлайн-платформы и бесконтактные способы сбыта. Поэтому работа по противодействию наркотикам ведется во взаимодействии с подразделениями по киберпреступности.

    — Наша задача — не просто фиксировать факты хранения, а максимально перекрывать каналы сбыта и изымать наркотики еще до того, как они попадут к потребителю. Итоги прошлого года показывают, что работа носит системный и наступательный характер. Мы последовательно пресекаем как уличный сбыт, так и организованные схемы, в том числе с использованием цифровых технологий. Защита молодежи и профилактика наркоугрозы в приоритете, — отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

    Напомним, полиция ликвидировала нарколаборатории «синтетики» в двух регионах Казахстана.

    Теги:
    Наркотики Полиция Борьба с наркотиками Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум