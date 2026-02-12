Свыше полутонны наркотиков изъяли из оборота в Алматы

По итогам года на территории мегаполиса выявлено более 600 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили в департаменте полиции города, основной акцент в работе был сделан на пресечение наиболее опасных форм наркопреступности сбыта, деятельности организованных групп и подпольного культивирования. Более 280 выявленных фактов связаны именно со сбытом наркотиков.

В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято свыше полутонны наркотических средств. Значительную часть составили наркотики каннабиоидной группы, а также синтетические вещества, представляющие особую опасность, в том числе для молодежи.

В прошлом году на территории города пресечено 17 фактов культивирования наркосодержащих растений. В полиции отметили, что это свидетельствует о попытках наркобизнеса перейти к закрытым и тщательно замаскированным формам деятельности.

Современная наркопреступность все чаще использует цифровые технологии — мессенджеры, онлайн-платформы и бесконтактные способы сбыта. Поэтому работа по противодействию наркотикам ведется во взаимодействии с подразделениями по киберпреступности.

— Наша задача — не просто фиксировать факты хранения, а максимально перекрывать каналы сбыта и изымать наркотики еще до того, как они попадут к потребителю. Итоги прошлого года показывают, что работа носит системный и наступательный характер. Мы последовательно пресекаем как уличный сбыт, так и организованные схемы, в том числе с использованием цифровых технологий. Защита молодежи и профилактика наркоугрозы в приоритете, — отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

Напомним, полиция ликвидировала нарколаборатории «синтетики» в двух регионах Казахстана.