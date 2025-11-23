Семь наиболее опасных участков определили на трассах Карагандинской области

В Карагандинской области специалисты департамента полиции совместно с сотрудниками «КазАвтоЖол» провели комплексную проверку состояния республиканских и областных автодорог.

Основная задача заключалась в оценке соответствия дорог техническим требованиям, проверке готовности к зимнему сезону, а также контроле за своевременной очисткой и возможным закрытием трасс при ухудшении погодных условий.

По итогам анализа установлено, что на семи участках республиканских дорог, проходящих по территории области, регулярно фиксируются дорожно-транспортные происшествия. На данных отрезках начата установка дополнительных предупреждающих знаков и применение новых технических решений.

Один из таких элементов — красная сигнальная полоса на обочине трассы Караганда–Каркаралы, где ранее произошла тяжелая авария с пятью погибшими. Полоса хорошо заметна в темное время суток и остается различимой под снегом. По данным специалистов, после ее нанесения на данном участке ДТП не было.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности движения в зимний период. На республиканских трассах для информирования водителей установлены крупные электронные экраны, которые отображают погодные условия в разных районах области. В случае закрытия дороги в одном направлении движение может быть ограничено и на соседних участках, чтобы избежать заторов и обеспечить безопасность.

Кроме того, на ряде трасс внедрены электронные знаки, автоматически регулирующие скоростной режим в зависимости от погодных условий. При ухудшении видимости или гололеде максимальная скорость снижается со 140 до 80–60 км/ч, что должно снизить риск аварийности.

Специалисты отмечают, что обследования дорог и профилактические мероприятия планируется продолжать и далее.

