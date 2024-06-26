7 крупных компаний Китая заинтересованы в инвестициях в Казахстан

25 июня вице-премьер Серик Жумангарин встретился в Урумчи (КНР) с руководителями семи крупнейших компаний Китая, начинающих проекты в Казахстане и заинтересованных в поиске казахстанских партнеров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В Алматинской области CITIC Construction с партнерами планирует строительство завода по глубокой переработке зерна с мощностью производства на первом этапе – 300 тыс. тонн, на втором – 600 тыс. тонн. Продукция – мальтозный, фруктозный сиропы, кристаллическая фруктоза и другие продукты высокого передела из пшеницы. По словам руководителя компании, сахаросодержащая продукция – это первый этап, на втором будут выпускаться продукты более глубокого передела. Строительство завода CITIC Construction планирует начать в 2025 году.

Xinjiang Tianye Water Conservation and Irrigation обеспечивает порядка 70% площадей СУАР водосберегающими технологиями. Компания готова поделиться с Казахстаном технологиями капельного орошения, благодаря которым можно использовать меньше удобрений и воды и получать больше урожая. Серик Жумангарин предложил наладить в Казахстане производство дождевальных машин и систем капельного орошения, подчеркнув, что такие проекты могут быть поддержаны со стороны государства и будет обеспечен рынок сбыта.

Фото: Правительство РК

Крупнейшая в СУАР компания по переработке сахарной свеклы COFCO Sugar Holding внедрила передовые технологии по производству «полусухого сахара». Работает по двум направлениям: производство сахарной продукции и переработка томатов. В Казахстане внедрила линию переработки томатов, но сейчас планирует расширить производство и по части сахара. Серик Жумангарин поручил вице-министру сельского хозяйства проработать с компанией возможность создания в Казахстане производства томатной пасты и ознакомить с деятельностью казахстанских сахарных заводов.

Фото: Правительство РК

Серик Жумангарин также провел переговоры с представителями Debont Agriculture Machinery, занимающейся производством сельскохозяйственной техники, нефтехимической Jinymeng, Китайской Национальной химико-инжиниринговой корпорацией CNCEC и Baosheng International Co., специализирующейся на переработке строительного и бытового мусора.

В этот же день вице-премьер посетил специальную экономическую зону «Тоутунхэ», благодаря которой развивались промышленность и технологии СУАР.