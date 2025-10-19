РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:20, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Семь казахстанцев возглавили рейтинг World Boxing

    Международная федерация World Boxing представила первый мировой рейтинг лучших боксеров, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Санжар Ташкенбай
    Фото: @olympickz

    Семь представителей сборной Казахстана возглавили топ-лист.

    Так, первые позиции у Назым Кызайбай (до 48 кг), Аиды Абикеевой (до 65 кг), Натальи Богдановой (до 70 кг), Санжара Ташкенбая (до 50 кг), Махмуда Сабырхана (до 55 кг), Торехана Сабырхана (до 70 кг) и Айбека Оралбая (свыше 90 кг).

    В тройку лучших также вошли Алуа Балкибекова (до 51 кг, 2 место), Виктория Графеева (до 60 кг, 3 место), Елдана Талипова (свыше 80 кг, 3 место), Нурбек Оралбай (до 80 кг, 2 место).

    Отметим, что рейтинговые очки присуждаются боксерам по итогам выступлений на Олимпиаде-2024, чемпионате мира, этапах Кубка мира и World Boxing Challenge.

    Ранее сообщалось, что Марат Байкамуров стал победителем турнира «Қазақстан Барысы - 2025».

    Теги:
    Спорт Рейтинг Бокс
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают