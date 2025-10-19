Семь казахстанцев возглавили рейтинг World Boxing

Семь представителей сборной Казахстана возглавили топ-лист.

Так, первые позиции у Назым Кызайбай (до 48 кг), Аиды Абикеевой (до 65 кг), Натальи Богдановой (до 70 кг), Санжара Ташкенбая (до 50 кг), Махмуда Сабырхана (до 55 кг), Торехана Сабырхана (до 70 кг) и Айбека Оралбая (свыше 90 кг).

В тройку лучших также вошли Алуа Балкибекова (до 51 кг, 2 место), Виктория Графеева (до 60 кг, 3 место), Елдана Талипова (свыше 80 кг, 3 место), Нурбек Оралбай (до 80 кг, 2 место).

Отметим, что рейтинговые очки присуждаются боксерам по итогам выступлений на Олимпиаде-2024, чемпионате мира, этапах Кубка мира и World Boxing Challenge.

Ранее сообщалось, что Марат Байкамуров стал победителем турнира «Қазақстан Барысы - 2025».