Семь документов о торгово-экономическом сотрудничестве подписали Казахстан и Франция
В Париже состоялось 16-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана и Франции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минпромышленности и строительства РК.
Заседание прошло под сопредседательством Министра промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайына Нагаспаева и Министра-делегата по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности Франции Николя Форисье.
Участники выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и расширении торгово-экономического взаимодействия.
Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в промышленной кооперации, энергетике, транспорте, водоснабжении, переработки отходов, а также внедрении низкоуглеродных и экологически устойчивых технологий.
Министр Ерсайын Нагаспаев подчеркнул готовность казахстанской стороны продолжить создание комфортных условий для деятельности французских инвесторов и компаний, успешно реализующих проекты на территории страны.
По итогам мероприятия и двусторонних встреч был подписан ряд документов:
- меморандум о взаимопонимании между Air Astana и Airbus;
- соглашение о реализации проектов по развитию, модернизации и управлению инфраструктурой теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Актобе;
- меморандум по пилотному проекту FASEP Smart City между КГУ «Информационно-аналитический центр города Талдыкорган» и компанией Actility;
- меморандум о сотрудничестве между АО «ASTEL» и Actility (на стадии проработки);
- Letter of Award между ТОО «Актас Энерджи» и французской стороной в рамках Simple Agreement for Future Tokens (SAFT);
- Letter of Award между ТОО «Актас Энерджи» и компаниями Shanghai Electric и GCD;
- письмо о намерениях по подготовке инженеров для технического обслуживания ветровых электростанций в Жамбылской области между Satbayev University, Университетом Лотарингии и TotalEnergies Kazakhstan.
