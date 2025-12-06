РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:50, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Семь документов о торгово-экономическом сотрудничестве подписали Казахстан и Франция

    В Париже состоялось 16-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана и Франции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минпромышленности и строительства РК.

    Семь документов по торгово-экономическому сотрудничеству подписали Казахстан и Франция
    Фото: Минпромышленности и строительства РК

    Заседание прошло под сопредседательством Министра промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайына Нагаспаева и Министра-делегата по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности Франции Николя Форисье.

    Участники выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и расширении торгово-экономического взаимодействия.

    Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в промышленной кооперации, энергетике, транспорте, водоснабжении, переработки отходов, а также внедрении низкоуглеродных и экологически устойчивых технологий.

    Министр Ерсайын Нагаспаев подчеркнул готовность казахстанской стороны продолжить создание комфортных условий для деятельности французских инвесторов и компаний, успешно реализующих проекты на территории страны.

    По итогам мероприятия и двусторонних встреч был подписан ряд документов:

    • меморандум о взаимопонимании между Air Astana и Airbus;
    • соглашение о реализации проектов по развитию, модернизации и управлению инфраструктурой теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Актобе;
    • меморандум по пилотному проекту FASEP Smart City между КГУ «Информационно-аналитический центр города Талдыкорган» и компанией Actility;
    • меморандум о сотрудничестве между АО «ASTEL» и Actility (на стадии проработки);
    • Letter of Award между ТОО «Актас Энерджи» и французской стороной в рамках Simple Agreement for Future Tokens (SAFT);
    • Letter of Award между ТОО «Актас Энерджи» и компаниями Shanghai Electric и GCD;
    • письмо о намерениях по подготовке инженеров для технического обслуживания ветровых электростанций в Жамбылской области между Satbayev University, Университетом Лотарингии и TotalEnergies Kazakhstan.

    Напомним, на французском телеканале M6 стартовал новый сезон популярного тревел-проекта «Пекин Экспресс», полностью снятый на территории Казахстана и посвященный нашей стране.

    Теги:
    Казахстан Франция Министерство промышленности и строительства Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают