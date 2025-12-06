Семь документов о торгово-экономическом сотрудничестве подписали Казахстан и Франция

Заседание прошло под сопредседательством Министра промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайына Нагаспаева и Министра-делегата по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности Франции Николя Форисье.

Участники выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и расширении торгово-экономического взаимодействия.

Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в промышленной кооперации, энергетике, транспорте, водоснабжении, переработки отходов, а также внедрении низкоуглеродных и экологически устойчивых технологий.

Министр Ерсайын Нагаспаев подчеркнул готовность казахстанской стороны продолжить создание комфортных условий для деятельности французских инвесторов и компаний, успешно реализующих проекты на территории страны.

По итогам мероприятия и двусторонних встреч был подписан ряд документов:

меморандум о взаимопонимании между Air Astana и Airbus;

соглашение о реализации проектов по развитию, модернизации и управлению инфраструктурой теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Актобе;

меморандум по пилотному проекту FASEP Smart City между КГУ «Информационно-аналитический центр города Талдыкорган» и компанией Actility;

меморандум о сотрудничестве между АО «ASTEL» и Actility (на стадии проработки);

Letter of Award между ТОО «Актас Энерджи» и французской стороной в рамках Simple Agreement for Future Tokens (SAFT);

Letter of Award между ТОО «Актас Энерджи» и компаниями Shanghai Electric и GCD;

письмо о намерениях по подготовке инженеров для технического обслуживания ветровых электростанций в Жамбылской области между Satbayev University, Университетом Лотарингии и TotalEnergies Kazakhstan.

