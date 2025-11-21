Крупнейший медиахолдинг Франции покажет Казахстан в новом зимнем сезоне

— Казахстан стал одной из трех стран за всю историю проекта, где сезон был реализован полностью в рамках одной локации. Обычно команда «Пекин Экспресс» совмещает несколько государств в одном выпуске, что подчёркивает повышенный интерес создателей к Казахстану и его туристическому потенциалу. — говорится в сообщении.

В комитете отмечают, что впервые за 21-летний период существования шоу съемки проходили в зимний сезон. Специальный выпуск, получивший название «Ледяной путь», демонстрирует климатические особенности и природные ландшафты Казахстана в холодное время года. Среднесуточная аудитория проекта достигает 3,5 млн зрителей.

— Еще на этапе промокампании новый сезон привлек значительное внимание французской и международной аудитории: проморолики, размещенные на официальных страницах телеканала M6 и шоу Pekin Express собрали многомиллионные просмотры и активный отклик пользователей. Ожидается, что зимний сезон привлечет повышенный интерес аудитории: прогнозируемый охват может составить до 7 млн зрителей во Франции, Бельгии, Монако и франкоязычной Швейцарии, — отмечают в сообщении.

Во Франции «Пекин Экспресс» относится к числу наиболее влиятельных медиапродуктов, формирующих туристические предпочтения. Согласно международным наблюдениям, после выхода сезонов, отснятых в той или иной стране, туристический поток из Франции увеличивается минимум на 15%. Это создает дополнительные возможности для продвижения Казахстана на европейском туристическом рынке.

Запуск зимнего сезона «Пекин Экспресс» является значимым событием для укрепления международного туристского имиджа Казахстана и привлечения новых путешественников.

Ранее сообщалось, что Алматы официально присоединился к Всемирному туристскому альянсу.