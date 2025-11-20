РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:35, 20 Ноябрь 2025

    Алматы официально присоединился к Всемирному туристскому альянсу

    В 2025 году Алматы стал полноправным членом Всемирного туристского альянса (World Tourism Alliance), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алматы официально присоединился к Всемирному туристскому альянсу
    Фото: акимат города Алматы

    Городу Алматы официально вручили сертификат о вступлении в состав Альянса на ежегодном мероприятии WTA — Сянху 2025, которое сейчас проходит в Ханчжоу, в Китае.

    Алматы официально присоединился к Всемирному туристскому альянсу
    Фото: акимат города Алматы

    Всемирный туристский альянс — это международная неправительственная организация, объединяющая 251 участника из 41 страны для продвижения устойчивого развития туризма. Членство обеспечивает доступ к аналитическим данным, образовательным ресурсам и международным партнерствам.

    — Организация объединяет представителей государственных структур, бизнеса и экспертного сообщества. Она содействует развитию международного туризма, проводит исследования, предоставляет консультации и занимается подготовкой кадров, укрепляя кооперацию между государственными и частными структурами, — сообщили в акимате Алматы.

    Ранее город Астана стал официальным членом Всемирного туристского альянса. 

