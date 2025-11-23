Семь человек пострадали при стрельбе на рождественской елке в Чикаго

Как сообщили местные власти, все пострадавшие получили медицинскую помощь на месте, а затем были доставлены в больницы.



На данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего.



Помимо этого, ABC News сообщает, что в американском городе Конкорд в штате Северная Каролина во время ежегодной церемонии зажжения рождественской елки также произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что семейный конфликт закончился перестрелкой в Туркестанской области.