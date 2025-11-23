РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    06:01, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Семь человек пострадали при стрельбе на рождественской елке в Чикаго

    По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы в центре Чикаго после церемонии зажжения рождественской елки, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

    перестрелка в чикаго
    Кадр из видео / БЕЛТА

    Как сообщили местные власти, все пострадавшие получили медицинскую помощь на месте, а затем были доставлены в больницы.

    На данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

    Помимо этого, ABC News сообщает, что в американском городе Конкорд в штате Северная Каролина во время ежегодной церемонии зажжения рождественской елки также произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.

    Ранее сообщалось, что семейный конфликт закончился перестрелкой в Туркестанской области. 

