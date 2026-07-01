Семь человек погибли в ДТП на трассе в Туркестанской области

В Байдибекском районе на автодороге Шаян — Екпінді произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни семи человек. Полиция возбудила уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

По предварительным данным, смертельная авария произошла в ночное время. На трассе в Туркестанской области столкнулись автомобили Toyota Camry и Volkswagen Passat.

В результате аварии семь человек скончались на месте происшествия.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение в соответствии с законодательством, — сообщили в ДП Туркестанской области.

Полицейские призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия, не превышать скорость и быть предельно внимательными за рулем.

Ранее в Тюлькубасском районе Туркестанской области в ДТП погибли пятеро сестер. Единственного выжившего пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.