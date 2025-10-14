РУ
    17:14, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Семь человек отравились на тое в Акмолинской области

    Случай массового отравления зарегистрирован в Ерейментауском районе Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ресторан
    Фото: freepik

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, о массовом отравлении стало известно после того, как в инфекционное отделение районной больницы были госпитализированы семь человек с одинаковыми симптомами. Как показала предварительная проверка, причиной ухудшения состояния здоровья могло стать пищевое отравление.

    — Участковый инспектор полиции Ерейментауского района незамедлительно сообщил о происшествии в соответствующие службы. В рамках расследования выяснилось, что все пострадавшие присутствовали на одном мероприятии, — поделились в ведомстве.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов». Правоохранители устанавливают источник отравления и возможных виновных лиц.

    Как добавили в полиции, с начала года в Ерейментауском районе уже были зарегистрированы два аналогичных случая, связанных с нарушением санитарных норм.

    — Несмотря на то, что цифра может показаться небольшой, последствия таких происшествий могут быть крайне опасны для жизни и здоровья людей, — подчеркнули стражи порядка.

    Как сообщили в Ерейментауской районной больнице, все пострадавшие на сегодня уже выписаны. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области добавили, что их ведомство также проводит расследование по факту отравления, результаты которого сообщат дополнительно.

    Напомним, ранее мы писали о том, что департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области озвучил причину массового отравления суши в Актобе. 

