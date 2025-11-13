Семь человек эвакуировали из зоны подтопления сточными водами в Костанае

Порыв на средней нитке напорного канализационного коллектора произошел вечером 11 ноября, в результате чего были затоплены технологическая площадка насосной станции и прилегающая территория.

— Вследствие выхода сточных вод за пределы площадки ГКНС произошло подтопление территории садоводческого общества «Энергетик», расположенного в непосредственной близости от станции. Наблюдается скопление сточных вод в пониженных участках местности, — говорится в сообщении водоканала.

По итогу было подтоплено 10 участков и эвакуирована 1 семья в составе 7 человек (2 взрослых, 5 детей).

— На первом узле закрыта задвижка диаметром 600 мм, на среднем узле произведено полное перекрытие подачи. На насосной станции ГКНС закрыты две задвижки диаметром 1000 мм на основном канализационном коллекторе. Для разгрузки системы и предотвращения распространения сточных вод открыт аварийный сброс, — заявили о принятых мерах в ведомстве.

На данный момент уровень воды контролируют, ведется откачка дренажными насосами.

Главная насосная станция работает в штатном режиме.

Напомним, аварийная ситуация возникла вечером 11 ноября. Сточные воды затопили дачные участки.